Синоптики сообщили о благоприятной погоде в Башкирии в предстоящие выходные

По данным Башгидрометцентра, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели в Башкирии ожидается повышенный фон атмосферного давления, что связано с влиянием на погоду северо-западного антициклона.

«Будет преобладать погода без существенных осадков, лишь в субботу, 7 сентября, с прохождением атмосферного фронта по периферии этого антициклона местами по республике, преимущественно в восточных районах республики, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +6, +12°, днем повысится от +17, +22 до +19, +24°, что выше климатической нормы на 2-4°», — сообщили синоптики.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что погода в Башкирии снова удивит.