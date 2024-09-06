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6 Сентября , 13:58

Родителей школьников соберут на общероссийское собрание

пресс-служба минпросвещения России
Фото:пресс-служба минпросвещения России

11 сентября состоится общероссийское родительское собрание. Министр просвещения Сергей Кравцов в пресс-центре «Россия сегодня» ответит на актуальные и волнующие родителей вопросы. В онлайн-формате к диалогу подключатся представители разных регионов. Кроме того, адресовать вопросы министру уже сейчас можно через специальный сервис на сайте мероприятия.

Глава минпросвещения России расскажет об изменениях в образовательном процессе с 1 сентября. На мероприятии обсудят, как будут проходить уроки по новым предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (технология)», создание новых учебников по истории России для 10–11-х классов и подготовку единых учебников по другим школьным предметам. Сергей Кравцов сообщит о содержании внеурочных занятий профориентационного курса «Россия – мои горизонты».

Среди тем для обсуждения – реализация программ капитального ремонта и строительства школ и детских садов, обеспечение образовательных организаций новыми кадрами, родительский контроль за организацией и качеством горячего питания в школах, безопасность детей и педагогов в учебных заведениях.

Кроме того, на общероссийском родительском собрании поговорят о безопасности школьников в интернете, важности развития школьной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья и других темах.

Прямая трансляция будет доступна на сайте международной медиагруппы «Россия сегодня», а также в официальном сообществе минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Автор:Ляйсан Закирова
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