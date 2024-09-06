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6 Сентября , 16:32

На «Геовызове» в Башкирии пройдет волейбольный турнир

Андрей Старостин
Фото:Андрей Старостин

В Башкирии продолжается II Международный геологический чемпионат «Геовызов». Девиз пятого дня соревнований – «От геохимических ореолов – к спортивным достижениям». 6 сентября соревнования проходят в парке «Патриот» в Чишминском районе.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии Башкирии, в программе сегодняшнего дня чемпионата – тестирование и соревнования по геохимии. В конце дня предусмотрено проведение турнира по волейболу. Профессиональные состязания продолжатся в субботу, 7 сентября.

Напомним, что 2-9 сентября, в дни проведения чемпионата, Уфа стала центром притяжения молодых геологов 11 стран мира: России, Китая, Узбекистана, Казахстана, ЮАР, Ганы, Эфиопии, Гвинеи, Грузии, Зимбабве и Мозамбика. Будущих геологов из России и зарубежных стран (в чемпионате участвуют 250 человек), в течение недели ждут геологические соревнования, культурные и спортивные мероприятия, посещение экскурсий, геологические семинары и мастер-классы. 

О том, как участники «Геовызова» соревновались в Гафурийском районе Башкирии – в материале «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
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