Врачи помогли уфимке с редким генетическим заболеванием родить здоровую девочку. У пациентки тяжелая форма заболевания и уже длительное время она борется с многочисленными серьезными осложнениями, сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин. По его словам, специалисты медцентров республики проводили тщательное обследование и мониторинг состояния пациентки на протяжении всего срока беременности. Это позволяло вовремя реагировать на любые изменения в ее состоянии.

«Роды по предварительной договоренности прошли под пристальным наблюдением опытных столичных специалистов акушеров-гинекологов, неонатологов центра МОНИАГ в Москве, что стало залогом успешного разрешения беременности. Они предприняли все возможное, чтобы минимизировать риски для женщины и ее ребенка. Малышка появилась на свет здоровой, что стало огромной радостью для всех, кто участвовал в этом непростом процессе. Данный медицинский случай показал, что благодаря современным достижениям медицины и усилиям медицинских работников, можно добиваться значительных результатов, даже в самых сложных ситуациях», — рассказал министр.

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