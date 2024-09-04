В Уфе мальчик-хоккеист едва не остался без селезенки

В Уфе мальчик после игры в хоккей экстренно попал в хирургическое отделение ГДКБ № 17 с закрытой травмой живота.

Врачи диагностировали у него подкапсульную гематому селезенки. Так как это состояние может вызвать серьезное кровотечение, особенно при физической активности, пациента оставили в больнице.

Несмотря на опасность, в большинстве случаев такие травмы у детей не требуют операции. Но стационарное наблюдение – обязательно.

«Гемостатическая терапия и ограничение физической активности на время лечения стали основой в пути к выздоровлению. Ребенку были обеспечены необходимый покой и регулярные осмотры, контроль ультразвуковой диагностики, что способствовало минимизации рисков и гарантировало безопасное выздоровление. Пациент выписан и сейчас уже находится дома», – сообщили в соцсетях больницы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в детской больнице № 17 появилась бесплатная парикмахерская.