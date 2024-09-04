В Уфе в детской больнице открыли бесплатную парикмахерскую

В городской детской клинической больнице №17 открылась комната красоты матери и ребёнка. В парикмахерской будут безвозмездно оказывать услуги по мытью, стрижке, укладке волос для маленьких пациентов и их сопровождающих. В салоне работают как профессиональные парикмахеры, так и студенты-волонтёры.

Парикмахерская в больничных стенах – проект известного в Уфе стилиста-благотворителя Татьяны Овсяниковой. В этом году её идея получила поддержку Фонда грантов Главы РБ.

Это уже вторая подобная комната в Уфе. Первая, открывшаяся в республиканской детской клинической больнице на средства гранта главы администрации Уфы, получила позитивные отклики и показала востребованность, написал в соцсетях глава администрации Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии в 2025 году введут в эксплуатацию шесть новых поликлиник.