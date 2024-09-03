В Башкирии в 2025 году введут шесть поликлиник

В 2025 году в Башкирии введут в эксплуатацию 6 поликлиник, в текущем году завершается строительство медучреждения в селе Кушнаренково. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, за период с 2021 по 2023 год в регионе построены и введены в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.

Кроме того, Башкирия занимает лидирующую позицию по количеству ФАПов в России. Медицинскую помощь сельскому населению обеспечивают 2085 фельдшерско-акушерских пунктов. С 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в республике установлено 433 модульных конструкции. В 2024 году планируют ввести в эксплуатацию 135 зданий, план на 2025 год – 135 ФАПов.

О том, как в Башкирии реализуется нацпроект «Здравоохранение», читайте в этом материале Башинформа.