В уфимском Нагаево отключился свет

В уфимском Нагаево произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского района Уфы.

Как сообщают специалисты, был поврежден силовой кабель по улице Рождественской.

На месте работает бригада ЮВРЭС.