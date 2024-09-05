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5 Сентября , 12:51

В Уфе юристы обсудили вопросы бесплатной правовой помощи

ГС РБ
Фото:ГС РБ

Юридическое сообщество Башкирии обсудило реализацию бесплатной юридической помощи в регионе. Круглый стол в Госсобрании — Курултае РБ организовало республиканское отделение Ассоциации юристов России.  Модератором выступила депутат Госдумы РФ, зампредседателя по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Она рассказала об актуальных законодательных изменениях в этой части. Говоря о деятельности Башкортостанского отделения АЮР, Ирина Панькина подчеркнула, что благодаря популяризации права в различных направлениях люди стали больше доверять юристам и обращаться к юристам АЮР чаще, причем не только для решения проблем, но и для их предупреждения. Бесплатную правовую помощь в республике сегодня оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления, юридические клиники, нотариусы, адвокаты, Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, Государственное юридические бюро.

«Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России — одно из самых больших и успешных в стране. В 2023 году наши юристы проконсультировали более 8 тысяч жителей Башкортостана. С момента основания реготделения мы следуем тем традициям, которые вложил его первый руководитель — Радий Хабиров. И по сей день Радий Фаритович, как юрист, понимающий специфику работы, является нашим мудрым наставником. Бесспорно, поддержка нашей организации на таком высоком уровне помогает нам удерживать высокие позиции на федеральном уровне», — отметила Ирина Панькина.

Особое внимание участники круглого стола уделили помощи военнослужащим СВО и членам их семей — это приоритетное направление юристов региона.

«Сейчас, когда бесплатная юридическая помощь набирает все большую актуальность, важно суметь интегрироваться с новыми реалиями для выполнения нашей основной миссии — помощи людям. Юристы Башкортостана плотно сотрудничают с филиалом фонда „Защитники Отечества“, ведут приемы в Центрах бесплатной юридической помощи, мы создали тематические правовые брошюры, видеоролики с ответами на самые актуальные вопросы, реализуем специальные проекты. Одним словом, работа направлена на то, чтобы наши военнослужащие были защищены в правовом поле», — сказала Ирина Панькина.

В ходе круглого стола опытом успешной работы делились представители Госюрбюро, Адвокатской палаты, Юридической клиники УУНиТ, члены АЮР и другие.

Автор:Элина Ахметова
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