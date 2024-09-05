В Уфе ученые создают материал для регенерации из паутины паука-птицееда

Ученые лаборатории биоинженерии и биопринтинга и лабораторий природоподобных материалов Института фундаментальной медицины БГМУ и аддитивных технологий межвузовского кампуса развивают проект по созданию биоматериала на основе шелка паутины для регенеративной медицины и тканевой инженерии. Другими словами – изучают биологические и механические свойства паутины in vitro на стволовых клетках человека.

Это перспективное направление, так как волокна паутины можно использовать в разных направлениях, например, для изготовления гелей для 3D-печати.

Идею использовать паутину в качестве биоматериала в университет привез ректор БГМУ Валентин Павлов. В лаборатории БГМУ эксперименты проводятся на пауках-птицеедах, но вскоре планируется приобрести и трихонофилов.

«Эта паутина обладает антибактериальными свойствами, на ней не размножаются бактерии, она прочная, стабильна в щелочи, кислоте. Нашими учеными и учеными из нашего вуза-партнера в Германии было замечено, что эта паутина служит для ориентирования клеток при повреждении нервной ткани», – рассказал ректор БГМУ.

По словам ректора БГМУ, учеными мира уже проводятся исследования с использованием пауков-птицеедов для регенерации аксоны. Это тот участок нервной клетки, который непосредственно иннервирует орган. Это может быть мышца, эндокринная железа. Для того чтобы восстановить проходимость поврежденной или утраченной функции периферической нервной ткани.

В лаборатории обитают четыре самки пауков рода Chilobrachus dyscolus в специально обустроенных для проведения экспериментов террариумах. Ежедневно сотрудники лаборатории исследуют нити пауков-птицеедов, привезенных из юго-восточной Азии, а именно – из Вьетнама.

«У птицеедов, с которыми мы работаем, три вида паутины. По некоторым данным, внутренний выстилающий слой кокона имеет выраженные антибактериальные свойства. Внешняя часть – механическая, а защитная – плетется пауком для того, чтобы кокон не порвался, она более прочная, чем обычная нить», – объясняет младший научный сотрудник лаборатории аддитивных технологий БГМУ Александр Гладких.

«Экспериментальным путем мы выявляем оптимальный способ стерилизации материала шелка паутины. Наилучший показатель выживаемости клеток, в зависимости от типа стерилизации, мы возьмем в работу», – рассказывает руководитель лаборатории биоинженерии и биопринтинга Института фундаментальной медицины БГМУ Светлана Пятницкая.

В зависимости от полученных показателей материал будет имплантироваться лабораторному животному. Для этого предварительно создается модель повреждения нерва, далее материал на основе шелка паутины в форме жгутика или каркаса будет вводиться животному для оценки регенерирующего потенциала.

В перспективе ученые лаборатории готовятся создать ранозаживляющую повязку и шовный материал с использованием шелка паутины. Проект реализуется в университете в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

В Башкирии уделяется особое внимание развитию науки и поддержке ученых, ранее об этом рассказывал «Башинформ». О важности данного направления не раз говорил Радий Хабиров.

«Наш Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня продвигает свои инновационные разработки в производство. Республика стала одним из первых регионов, реализующих масштабный проект межвузовского кампуса… Мы стремимся к тому, чтобы наши лучшие ребята поступали в башкирские университеты, занимались исследованиями здесь. Из бюджета республики на прямые меры поддержки науки ежегодно направляем 500 млн рублей. Благодаря нашим грантам в этом году улучшат свои жилищные условия 63 молодых учёных, 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран», – сказал Радий Хабиров, обращаясь с посланием к Госсобранию РБ в декабре 2023 года.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что резидент межвузовского кампуса Башкирии вошел в четверку ведущих медвузов страны.