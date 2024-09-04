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4 Сентября , 12:05
ВРЕМЯ НАУКИ

Резидент межвузовского кампуса Башкирии вошел в четверку ведущих медвузов страны

пресс-служба БГМУ
Фото:пресс-служба БГМУ

Башкирский государственный медицинский университет повысил свои позиции в международном рейтинге 2024 года «Три миссии университета». Он занял 4 строчку среди медицинских вузов, после ведущих медицинских университетов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Башкирский государственный медицинский университет – участник всех крупных федеральных проектов министерства здравоохранения России и крупных научных проектов минобрнауки, в том числе программы «Приоритет 2030». На базе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня, Института фундаментальной медицины и Института урологии и клинической онкологии университет реализует передовые научные проекты в современных лабораториях. Потенциал вуза все больше привлекает ведущих ученых с мировым именем для реализации научных проектов и создания медицинских знаний завтрашнего дня», – отметил ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Рейтинг впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Всего в рейтинг вошли более 2500 университетов из 165 стран, занимающие ведущие позиции в глобальных академических рейтингах и/или лидирующие в национальных рейтингах. Для составления рейтинга использовались только объективные критерии, одобренные международными экспертами, открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников.

В Башкирии уделяется особое внимание развитию науки и поддержке ученых, ранее об этом рассказывал «Башинформ». О важности данного направления не раз говорил Глава Башкирии.

«Наш Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня продвигает свои инновационные разработки в производство. Республика стала одним из первых регионов, реализующих масштабный проект межвузовского кампуса… Мы стремимся к тому, чтобы наши лучшие ребята поступали в башкирские университеты, занимались исследованиями здесь. Из бюджета республики на прямые меры поддержки науки ежегодно направляем 500 млн рублей. Благодаря нашим грантам в этом году улучшат свои жилищные условия 63 молодых учёных, 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран», – сказал Радий Хабиров, обращаясь с посланием к Госсобранию РБ в декабре 2023 года.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Автор:Роман Якимчук
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