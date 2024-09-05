В Уфе стартовал санитарный месячник

В Уфе стартовал осенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. Он продлится до 6 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

По традиции в его рамках будут проходить еженедельные санитарные пятницы. Общегородские субботники запланированы на 14 и 28 сентября. Также 28 сентября пройдет осенний этап акции «Зеленая Башкирия».

Основные задачи во время подготовки города к зиме — это очистка скверов, парков, склонов оврагов, прибрежных зон водных объектов, ликвидация свалок строительного и бытового мусора, листвы и веток; ремонт ограждений, элементов внешнего оформления и благоустройства, малых архитектурных форм, контейнерных площадок.

Вновь внести свою лепту в очистку территории родного города приглашаются уфимцы и трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

«При уборке необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку по геморрагической лихорадке: иметь при себе маски и перчатки, воду и средства для помывки и дезинфекции рук. Особое внимание — технике безопасности при работе в лесных массивах, вдоль проезжих частей дорог. Что касается очистки от листвы, то здесь рекомендации следующие: на декоративных газонах, вдоль автомобильных дорог и пешеходных дорожек парков и скверов — уборка необходима, — уточнили специалисты. — В лесных же массивах должны происходить естественные процессы».