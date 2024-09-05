В Уфе спасатели помогли застрявшему в камине котенку

В Уфе накануне в экстренные службы обратилась женщина, проживающая в частном доме по улице Полевой. Ее котенку потребовалась помощь спасателей. Животное залезло в отверстие в камине. Хозяйка сама попыталась вытащить из заточения питомца, но не смогла. Чтобы его освободить, сотрудникам поисково-спасательного отряда пришлось частично разобрать печную кладку. Они аккуратно вытащили из недр камина котенка и передали хозяйке, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.

Ранее в Башкирии спасатели достали кота из вентиляционной шахты.