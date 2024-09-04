В Башкирии спасатели достали кота из вентиляционной шахты

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, вечером 3 сентября сотрудники ведомства успешно провели операцию по спасению животного в Авдонском сельском доме культуры, расположенном в Уфимском районе.

Выяснилось, что в вентиляционной шахте спортзала дома культуры застрял кот. Очевидцы немедленно обратились за помощью, и спасатели быстро прибыли на место происшествия.

«Сотрудники использовали необходимое оборудование для извлечения питомца из затруднительного положения. Спасательная операция прошла успешно, кота достали из вентиляционной шахты живым и невредимым», — сообщили в ведомстве.