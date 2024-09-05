В Уфе на Шакшинском мосту вновь введут ограничения

В Уфе на Шакшинском мосту, который капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», вновь будут введены ограничения на определенное время.

6 сентября с 23.00 до 00.30 7 сентября и с 3.00 до 4.30 7 сентября закроют проезжую часть четырехполосного движения в обоих направлениях для монтажа балок пролетного строения. Движение для экстренных служб будет доступно по одной полосе движения мостового перехода, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям города учитывать перекрытие движения при планировании своих поездок.