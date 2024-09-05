В Башкирии обновляют проблемную дорогу

В Башкирии приступили к работам на дороге Восток - Урняк - Стерлитамакский дом отдыха «Шиханы» в Ишимбайском районе.

Ежесуточно здесь проезжает более 1800 автомобилей. Дефекты покрытия вызывали неудобства для жителей близлежащих населенных пунктов, рассказали в управлении дорожного хозяйства республики.

Поэтому было принято решение в рамках содержания выполнить работы по восстановлению изношенного слоя - на участке между деревнями Карасевка и Урняк дорожники обновят покрытие протяженностью 3,4 км.