В Башкирии пройдут сельхозярмарки

В 40 муниципалитетах и городах республики пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию.



Как сообщает пресс-служба минторга республики, 6, 7 и 8 сентября будет организовано 53 площадки в муниципалитетах и городах Башкортостана. Адреса и контактные данные по ссылке.



– Если вы хотите принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, вам нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей, – прокомментировали организаторы.

Принять участие может любой желающий.