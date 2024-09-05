В Башкирии электричка из Раевки поедет по другому расписанию

В Башкирии 10 сентября меняется расписание пригородного поезда. Как сообщает минтранс республики, изменения в график движения поездов внесены в связи с производством работ на перегоне Раевка — Давлеканово.

Поезд № 7408 «Раевка — Шакша» проследует на участке Раевка — Давлеканово на 17 минут раньше действующего расписания. Таким образом, электричка отправится из Раевки в 5.49, прибытие в Давлеканово в 6.08, отправление в 6.26, прибытие в Уфу в 8.19, отправление в 8.23, в Шакшу состав прибудет в 8.52. Время уфимское.