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5 Сентября , 09:39

В Башкирии электричка из Раевки поедет по другому расписанию

В Башкирии 10 сентября меняется расписание пригородного поезда. Как сообщает минтранс республики, изменения в график движения поездов внесены в связи с производством работ на перегоне Раевка — Давлеканово.

Поезд № 7408 «Раевка — Шакша» проследует на участке Раевка — Давлеканово на 17 минут раньше действующего расписания. Таким образом, электричка отправится из Раевки в 5.49, прибытие в Давлеканово в 6.08, отправление в 6.26, прибытие в Уфу в 8.19, отправление в 8.23, в Шакшу состав прибудет в 8.52. Время уфимское.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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