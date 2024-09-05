Уфа примет фестиваль беспилотных авиасистем

Уфа примет всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Фестиваль пройдет осенью в 18 городах, сообщает пресс-служба регионального минобра.

19-20 сентября фестиваль начнется в Уфе, 19-21 сентября — в Калуге, 20-22 сентября — в Рязани. Другие города можно найти на сайте.



Мероприятие объединит любителей и профессионалов в сфере беспилотных авиационных систем. Школьников в рамках трека «Мечта» ждет квест-игра, которая позволит узнать о будущем беспилотных технологий на разных этажах неба, помечтать об освоении неба — от совсем небольшой высоты до дальнего космоса.



Взрослым и детям будет интересно поучаствовать в активностях трека «Технологии»: мастер-классах, экспертных лекциях и выставках. Обменяться опытом и наработками, обсудить применение, образовательные и профессиональные траектории смогут представители профессионального сообщества и власти регионов.

Фестиваль открыт для всех с 14 лет: школьников, студентов, преподавателей, родителей и производителей. Для участия необходима регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте, для этого надо выбрать свой город и подать заявку на странице мероприятия на Leader-ID.