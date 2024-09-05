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5 Сентября , 11:24

Предприниматели Башкирии найдут новые идеи для развития на интенсиве «Делай бизнес»

В Уфе пройдет предпринимательский интенсив «Делай бизнес». Успешные бизнесмены, тренеры и коучи поделятся с предпринимателями Башкортостана идеями и опытом развития своего дела. Мероприятие пройдет 13 сентября в уфимском отеле «Sheratonplaza Ufa Congress Hotel».

– У нас в республике много предприимчивых людей, готовых развивать свой бизнес, и для них доступны эффективные программы поддержки предпринимательства. Важно активно информировать бизнес-сообщество об этих возможностях, организовывать мероприятия для обмена опытом и вдохновения, – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко.

В течение дня представители государственных ведомств расскажут о мерах поддержки малого бизнеса, бизнес-тренеры научат фокусироваться на целях, продвигать свои продукты, устанавливать оптимальные цены, вести переговоры в условиях конфликта, помогут развить много других полезных в бизнесе навыков.

Предприниматели Башкортостана расскажут коллегам, как выстроить кадровую политику в условиях дефицита специалистов, обогнать конкурентов с помощью автоматизации и нейросетей, реализовать свою мечту и построить востребованный бизнес с помощью грантовой поддержки, дадут много полезной практической информации коллегам.

В интенсиве примут участие министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, федеральные бизнес-тренеры Нармина Борисова и Владимир Благих, основатели компаний – партнеры мероприятия «Спорт и бизнес. Виртуоз», «Рапира», ИА «Башинформ» и многие другие эксперты. Участие в «Делай бизнес» для предпринимателей бесплатное.

Организатор форума - Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, АНО «Агентство по предпринимательству» и Центра «Мой бизнес». Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В прошлом году интенсив был посвящен личным успехам руководителей государственной власти региона и известных предпринимателей. Мы получили много положительных откликов по содержанию и формату мероприятия.  В этом году будет еще больше практики и полезной информации. Мы ждем 250 человек в отеле Sheratonplaza в Уфе и уверены, еще больше участников, в том числе из районов Башкортостана, подключатся онлайн», - прокомментировала генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан Элиана Саитова.

Место проведения: Sheratonplaza Ufa Congress Hotel по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы, 7.

Время проведения: 10.00-17.30

Бесплатная регистрация на форум – на сайте делайбизнесрб.ру.

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