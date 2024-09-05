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5 Сентября , 15:30

Башкирия получила 1,2 млн доз для бесплатной вакцинации от гриппа

В Башкирию уже поступили 1,18 млн доз вакцины от гриппа, сообщила на брифинге в «Башинформе» замминистра здравоохранения РБ Елена Галимулина. 

Они закуплены на средства федерального и республиканского бюджета и предназначены для бесплатной вакцинации людей из групп риска. Также вакцинацию проводят крупные предприятия за собственный счёт, отметила замминистра.

В этом году прививки получат 2,4 млн жителей Башкирии (60% населения) — такое количество необходимо для создания общественного иммунитета. 

Право на бесплатную вакцину от гриппа имеют работающие в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ, общественного транспорта, а также птицефабрик. Бесплатно прививаются школьники, студенты колледжей и вузов, люди старше 60 лет, призывники. 

Как пояснили эпидемиологи, обязательно прививаются большие коллективы, где потенциально может произойти вспышка, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Автор:Элина Ахметова
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