Башкирия получила 1,2 млн доз для бесплатной вакцинации от гриппа

В Башкирию уже поступили 1,18 млн доз вакцины от гриппа, сообщила на брифинге в «Башинформе» замминистра здравоохранения РБ Елена Галимулина.

Они закуплены на средства федерального и республиканского бюджета и предназначены для бесплатной вакцинации людей из групп риска. Также вакцинацию проводят крупные предприятия за собственный счёт, отметила замминистра.

В этом году прививки получат 2,4 млн жителей Башкирии (60% населения) — такое количество необходимо для создания общественного иммунитета.

Право на бесплатную вакцину от гриппа имеют работающие в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ, общественного транспорта, а также птицефабрик. Бесплатно прививаются школьники, студенты колледжей и вузов, люди старше 60 лет, призывники.

Как пояснили эпидемиологи, обязательно прививаются большие коллективы, где потенциально может произойти вспышка, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.