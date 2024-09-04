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4 Сентября , 12:36

В Уфе сотрудница банка уберегла клиента от потери 500 тысяч рублей

пресс-служба УМВД России по Уфе
Фото:пресс-служба УМВД России по Уфе

В Уфе на экране сотового телефона заявителя высветился ранее незнакомый ему номер. Ответив на звонок, он услышал, что с ним разговаривает якобы сотрудник Пенсионного фонда, и ему необходимо для перерасчета выплат посетить данную организацию. Также голос в трубке попросил продиктовать коды, высланные ему в сообщении. Мужчина выполнил первое указание телефонных аферистов. На следующий день в мессенджере ему позвонила женщина, представившаяся «специалистом госуслуг». Она рассказала, что его личный кабинет на портале взломали и неизвестные пытаются перевести деньги. После чего с ним стали выходить на связь якобы сотрудники полиции и банка. Они утверждали, что для сохранности денег он должен проехать в финансовое учреждение, снять 500 тысяч рублей и перевести на «безопасный счет».

Слушая внимательно каждое слово неизвестных, мужчина направился в банк. Однако бдительная сотрудница кредитного учреждения, задавая вопросы, заметила волнение на лице клиента и приняла решение сообщить о происходящем в полицию.

Врио начальника отдела полиции №8 подполковник полиции Ринат Яфаев посетил банк, где трудится главный менеджер Эльза Кручева. Страж порядка поблагодарил внимательного сотрудника и вручил благодарственное письмо от имени врио начальника УМВД России по Уфе полковника полиции Ильгиза Байсурина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители Башкирии потеряли миллионы рублей, вновь поверив мошенникам.

Автор:Дарья Субботина
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