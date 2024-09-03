Жители Башкирии потеряли миллионы рублей, вновь поверив мошенникам

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 39-летняя жительница города Октябрьского и 44-летний житель деревни Султанбеково Аскинского района стали жертвами аферистов, поверив в обещания легкого и быстрого заработка. Так, женщина отправила аферистам почти 1,5 миллиона рублей, надеясь стать брокером на инвестиционной платформе. Вместо обещанной прибыли она получила лишь пустоту в кармане.

Мужчина из Султанбеково отправил мошенникам почти миллион рублей. Деньги он взял в кредит, мечтая о быстром богатстве. Теперь ему предстоит не только расплачиваться с долгами, но и пережить психологический стресс от потери денег.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», подчеркнули в ведомстве.

Как информировал «Башинформ», в Уфе бывший инспектор по вопросам миграции обвиняется во взяточничестве.