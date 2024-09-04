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4 Сентября , 08:04

В Уфе нанесли «вафельную» разметку

пресс-служба ЦОДД РБ
Фото:пресс-служба ЦОДД РБ

В Уфе появились новые разметки-«вафельницы». В этом году новую разметку нанесли прежде всего на пересечении улицы Заки Валиди с Советской, Карла Маркса и Аксакова, сообщили «Башинформу» в пресс-службе центра организации дорожного движения Башкирии.

Работы по нанесению «вафельницы» начались 3 сентября в 22.00 и завершились к утру 4 сентября. Сотрудники ЦОДД РБ работали совместно с управлением коммунального хозяйства и благоустройства города, а также республиканской госавтоинспекцией.

Для нанесения разметки используется особая дорожная краска, изготовленная по ГОСТу в России. На один перекрёсток ушло около 60 кг. На дорогах она продержится не менее трех месяцев, отметили в ЦОДД.

Как отметил руководитель центра организации дорожного движения республики Илья Крюков, «вафельные разметки» являются визуальной помощью водителям и пешеходам. Они предупреждают автовладельцев о необходимости остановиться, чтобы не затруднять движение в других направлениях.

Отметим, что вопросу развития транспортной инфраструктуры Уфы уделяется большое внимание. Так, в марте этого года ввели в эксплуатацию долгожданный Восточный выезд, завершается строительство развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачёва, объект готов на 80%, продолжается ремонт Шакшинского моста. 

«Мы поставили рекорд в финансировании строительства и ремонта дорог. Таких объёмов прежде не было никогда. В результате мы смогли раньше срока выйти на финишную прямую нашей "стройки века" – Восточного выезда», - отмечал во время своего выступления с Посланием Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Автор:Ляйсан Закирова
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