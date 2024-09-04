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4 Сентября , 21:04

В Уфе магазин продавал спиртосодержащие напитки в День знаний

Представители Народного фронта провели рейд по выявлению незаконной продажи спиртосодержащих напитков в День знаний в г. Уфе. В ходе рейда, который прошёл 2 сентября, была обнаружена торговая точка, свободно продававшая алкогольные напитки, сообщает телеграм-канал НФ.

В одном из магазинов в селе Нагаево Октябрьского района города представителям Молодёжного крыла Народного фронта дважды продали алкоголь, несмотря на то, что на всей территории Республики Башкортостан торговля алкоголем в этот день запрещена.
 
По результатам рейда продажа алкоголя была приостановлена. Были сделаны предупреждения и установлены таблички о запрете продажи алкоголя. Также выяснилось, что муниципальные власти не проинформировали небольшие магазины о запрете реализации алкогольной продукции в День знаний.
 

Автор:Рустем Сагитов
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