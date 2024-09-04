В России стартовала прививочная кампания от гриппа

Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме-2024 объявила о начале кампании по вакцинации против гриппа. Она отметила, что на сегодняшний день вакцина от гриппа уже доставлена в регионы. Планируется привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% из групп риска. В этом году заменен один компонент для варианта гриппа A H3N2. Антигены вирусов гриппа А(H1N1) и вирусов гриппа B остались прежними.

«Профилактика и вакцинация от гриппа – принципиально важны. Экономический ущерб от гриппа в 2023 году составил более 9 миллиардов рублей для нашей страны. Показатель «экономический ущерб» включает в себя прямые затраты на противодействие распространению инфекции, лечение, расходы из-за временной нетрудоспособности граждан и многое другое», - подчеркнула руководитель надзорного ведомства.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии растет число заболевших коронавирусом.