В полилингвальной школе села Акъяр первоклассники обучаются на трех языках

В Башкирии начался новый учебный год. Как ранее писал «Башинформ», в этом году за парты сели более 500 тысяч детей. Впервые звонок прозвенел для 47 836 учеников.

Для первоклассников полилингвальной школы №3 села Акъяр начало учебы стало вдвойне волнительным. Ведь детям предстоит осваивать предметы сразу на трех языках. Это первый набор младшего звена на трехъязычное обучение.

«В этом году сделали полилингвальным один из первых классов. Там они будут изучать башкирский, русский и английский языки. А в среднем звене учат еще и китайский. На следующий год планируем ввести его и в расписание младшеклассников», – рассказала агентству «Башинформ» заместитель директора школы Рамиля Хасанова.

Свои двери полилингвальная школа распахнула только год назад. Проектная мощность – 550 мест, есть интернат на 140 мест. Это третья по счету в райцентре и самая современная инновационная полилингвальная многопрофильная школа.

В новом учебном году в школе открыты четыре класса с углубленным изучением иностранных языков – 1, 5, 6, и 7. Так как школа является многопрофильной, в ней помимо полилингвальных есть и обычные классы, и «шаймуратовские», и кадетские. В Зауралье это одна из самых крупных школ, в которой обучаются дети из 17 населенных пунктов Хайбуллинского и соседних районов.

«В этом учебном году наблюдается увеличение количества обучающихся и класс-комплектов. Дополнительно открываем «шаймуратовский» 5 класс и кадетский 8 класс полицейской направленности. Улучшается кадровый состав педагогов. В этом году приняли на работу девять учителей. Наши ряды пополнили высококвалифицированные опытные учителя и перспективные молодые педагоги. Начинаем новый учебный год с оптимизмом и с желанием покорять новые вершины, добиваться успехов по всем основным направлениям деятельности нашей школы», – говорит директор школы Рустам Давлетбердин.

Как отмечают родители и дети, новую школу построили в быстро разрастающемся новом жилом массиве. Раньше детям приходилось ходить в соседний район. Теперь же у них есть современные, комфортные условия для обучения вблизи дома.

«Мы были очень рады, когда узнали, что в нашем микрорайоне открывается новая школа. А новость, что она полилингвальная – стала радостной вдвойне. В прошлом году моя старшая дочь пошла в пятый класс, и она попала в «В» класс с углубленным изучением языков. Подобрался сильный, активный класс, дети очень тянутся к знаниям, с удовольствием изучают языки. В прошлом году к нам на практику приезжали англоговорящие студенты. Дети были в восторге и ходили заниматься с ними даже на каникулах. Надеемся, что такой опыт у них будет и в новом учебном году», – поделилась мама школьницы Зульфия Избаева.

Если в прошлом году в интернате жили 50 учащихся, то в этом году приняли уже 80 детей. И потенциал еще есть, отмечает руководство школы. Всех детей, которые хотят получать знания именно у них, принимают без исключения. Правда, чтобы попасть в профильные или языковые классы, нужно пройти тестирование.

«Я считаю, что здорово, что на селе такая школа открылась. Она вторая по величине сельская школа в республике – почти 18 тысяч квадратных метров. Такая школа дает возможность сельским детям наравне с городскими получать качественное образование, развивать свой потенциал в творчестве и научных работах. Установлено оборудование очень мощное, кабинеты оснащены всем необходимым. Например, весной мы получили оборудование – мини-лаборатории – для исследовательских работ младших школьников. Теперь у каждого ученика есть чемоданчик для исследований. У нас есть даже свой планетарий и кабинет ПДД! Полностью укомплектованы кабинеты для информатики, ОБЖ, музыки», – радуется заместитель директора Рамиля Хасанова.

Напомним, с этого учебного года в Зауралье появилась еще одна полилингвальная школа. Такой формат после капитального ремонта внедрили в Баймакском лицее-интернате.

Отметим, что на республиканском педсовете, который прошел в Стерлитамаке, Радий Хабиров уделил отдельное внимание развитию полилингвального образования.

В Башкортостане сейчас работают восемь полилингвальных школ с обучением на русском, башкирском, татарском и марийском языках. В планах — запустить чувашскую и удмуртскую гимназии. Глава региона поручил министерству финансов республики изыскать средства на создание интерната при полилингвальной многопрофильной школе в Нефтекамске, чтобы дети могли получить там полное среднее образование, а не уходить в другие школы после девятого класса.

«Очень важно дать детям возможность, кроме отличного знания иностранных и родных языков, получить качественное обучение в целом. И дискредитировать идею полилингвальных школ я не позволю. Важно, чтобы ребята могли реализовать себя. Поэтому мы создаем классические школы, гимназии, лицеи, полилингвальные образовательные учреждения. Чтобы каждый ребёнок мог найти себе направление по душе», – говорил ранее Радий Хабиров.