В микрорайоне Уфы вне графика реконструируют тепломагистраль

В Уфе проходит первый этап капитального ремонта участка тепломагистрали № 36 в районе улицы Гагарина протяженностью 120 погонных метров, информирует «БашРТС». Работы ведутся вне графика в связи с планируемой реконструкцией ул. Максима Рыльского.

Как отметили в организации, технологическую часть планируют завершить к 14 сентября, а благоустройство территории — к концу октября. При капремонте применяются трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой с повышенным сроком эксплуатации и значительным снижением теплопотерь.

Второй этап реконструкции тепломагистрали, в ходе которого заменят более 300 погонных метров, намечен на 2025 год.

Ранее в Башкирии оценили готовность жилых домов к подаче тепла.