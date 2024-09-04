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4 Сентября , 15:30

В БашРТС рассказали, когда закончится ремонт тепломагистрали в уфимском Сипайлово

В микрорайоне Сипайлово Уфы стартовал капитальный ремонт теплотрассы, введённой в эксплуатацию ещё в 1990 году.

Как отметил Азат Рамазанов, главный инженер Центрального района филиала «БашРТС-Уфа», ранее на данном участке ремонта не проводилось. Для тепломагистрали, которая обеспечивает теплом 27 877 жителей, это первая масштабная реконструкция.

«Мы понимаем, что ремонтные работы могут принести временные неудобства жителям, и благодарим их за понимание. Проведение капитального ремонта теплотрассы – это инвестиции в надежность и безопасность теплоснабжения микрорайона на долгие годы», - отметил представитель ООО «БашРТС».

В целом, ремонтируемая теплотрасса в Сипайлово обслуживает около 462 объектов, включая 20 учебных заведений, 344 ведомственных учреждений, 20 детских садов, 13 лечебных учреждений и 65 прочих объектов.

Модернизация тепломагистрали №36 предусматривает замену трубопровода в пенополиуретановой изоляции. Такие трубы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными стальными. Главные из них – более длительный срок эксплуатации (30 и более лет), а также значительное снижение тепловых потерь при передаче ресурса потребителю.

Реконструкция проводится в два этапа. На первом этапе будет произведена замена труб протяжённостью 120 погонных метров. Технологическая часть завершится 14.09.2024 г., работы по благоустройству - 31.10.2024 г.

ООО «БашРТС» отмечает, что ремонт проводится в рамках инвестиционной программы вне срока графика. Причина ускоренного ремонта – в планируемой реконструкция улицы Максима Рыльского, инициированной правительством Республики Башкортостан.

«Выполнение работ до начала благоустройства улицы позволит избежать возможных повреждений нового асфальтового покрытия и сохранить качественный вид благоустроенного участка», – отмечают в компании.

Второй этап реконструкции – замена труб протяженностью 330 погонных метров в двухтрубном исчислении состоится в 2025 году. О сроках отключения ГВС на время проведения ремонтных работ жители смогут узнать на официальном сайте ООО «БашРТС» и в своих управляющих компаниях.

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