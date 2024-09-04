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4 Сентября , 13:35

В Башкирии создадут настольные игры для изучения башкирского языка

Минобрнауки РБ
Фото:Минобрнауки РБ

В Башкирии реализуется проект по созданию настольных игр, которые помогут легко учить башкирский язык. АНО по содействию в популяризации истории края «Хазина» выиграло грант Главы Башкирии по линии Фонда по сохранению и развитию башкирского языка, сумма поддержки составила 2,69 млн рублей. Проект должен быть выполнен до 1 августа 2025 года.

«Геймификация признана эффективным инструментом в изучении языка.  Наш проект предполагает изготовление интеллектуальных настольных игр на башкирском языке для взрослых и детей:  „Әлләсе“, „Бишбармаҡ“, „Бесәй, сәй, айыу, бал, май!“, „Зирәк“, каждую в количестве 1 тысячи штук», — рассказали в АНО «Хазина».

Предполагается, что эти настольные игры  можно будет использовать и в домашних условиях, и школе.

«Сейчас всё больше детей и молодёжи посвящает своё свободное время компьютерным играм, социальным сетям, интернету. Ребята мало взаимодействуют и общаются вживую. Мы надеемся, что настольные игры на родном языке станут прекрасной возможностью проводить время вместе с семьёй или друзьями», — прокомментировала руководитель АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.

Большое внимание данному вопросу уделяет Глава Башкортостана, на проекты по развитию языковой среды выделяется существенная грантовая поддержка. «Мы должны стать успешными, чтобы самим быть ответственными хозяевами на своей земле. Сохранить и укрепить Башкортостан для наших детей, последующих поколений. Воспитать в них бережное отношение к тому, что передали нам с вами наши предки», — говорил Радий Хабиров на V Всемирном курултае башкир.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в настольную игру на башкирском языке сыграли москвичи — посетители стенда Башкирии на ВДНХ. 

Автор:Элина Ахметова
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