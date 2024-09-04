Участники «Геовызова» побывали на уникальных геологических объектах Башкирии

Накануне участники II Международного геологического чемпионата «Геовызов», проходящего в эти дни в Башкирии, посетили уникальные геологические объекты республики – шиханы Юрактау, Торатау, Куштау и карьер Шахтау.
Напомним, что в нынешнем чемпионате участвуют в общей сложности 250 студентов геологических специальностей из российских регионов и 10 стран мира. Они не только оценили красоту шиханов Башкирии, но и их уникальность с профессиональной, геологической точки зрения.
«Шиханы Куштау, Торатау и Юрактау – это уникальные геологические образования, которые имеют глобальное значение как в научном, так и в культурном плане. Объекты являются частью одной из крупнейших древних рифовых систем на планете, которая прослеживается от Каспийского моря до тундры на Новой земле. Однако только на Южном Урале эта рифовая система доступна для наблюдения в хорошо обнаженных природных выходах, поскольку фрагмент раннепермского погребенного шельфа с рифовыми массивами был вынесен на поверхность тектоническими движениями в период неогена.
По данным геологических исследований, образование шиханов началось около 320 млн лет назад, когда на территории современной Башкирии было море. Формирование шиханов происходило на протяжении 40-50 млн лет. Раннепермские рифовые постройки известны в ряде регионов планеты, но нигде более они не представлены столь эффектной системой и доступны для изучения. Поэтому естественные геологические разрезы стерлитамакских шиханов вошли в мировую научную литературу и отражены в Международной стратиграфической шкале.
Шиханы имеют колоссальное значение с точки зрения сохранения биоразнообразия, учитывая, что на столь небольшой площади каждой горы встречается почти четверть флоры всей Башкирии», – прокомментировал руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко.
Комплекс шиханов входит в состав геопарка «Торатау», созданного в 2018 году по инициативе Радия Хабирова. В декабре 2022 года центр всемирного наследия ЮНЕСКО внес природно-геологический объект «Башкирские шиханы: Торатау, Юрактау и Куштау» в предварительный список всемирного наследия.
Руководитель Роснедр Евгений Петров считает, что для каждого геолога, с профессиональной точки зрения, очень важно побывать в Башкирии. Ранее об этом рассказывал «Башинформ».
«Башкирия один из регионов, хорошо изученных геологически. Здесь огромное количество эталонных геологических обнажений, вошедших в международную стратиграфическую шкалу. Для любого геолога всегда было честью приехать в Башкирию, чтобы поработать на этих эталонных обнажениях. Это действительно классика», – пояснил Евгений Петров.
Участники «Геовызова» высоко оценили представившуюся им возможность. Для них это действительно важно в научном и профессиональном плане.
«Я приехала в Башкирию с группой китайских и международных студентов нашего университета. Башкирия нам очень интересна с точки зрения изучения геологии. Я сама из Сибири, но никогда не была на Южном Урале, для всех нас «Геовызов» стал уникальной возможностью узнать что-то новое. Фактически наши студенты в Башкирии знакомятся со всей Россией и увезут домой массу позитивных впечатлений», – рассказала «Башинформу» профессор университета геологии Китая Ирина Жукова.
Кстати, по словам министра природопользования и экологии Башкирии Нияза Фазылова, победители чемпионата получат в качестве наград памятные сувениры из камня. Но главное, конечно, – общение со сверстниками, освоение новых профессиональных компетенций, возможность продемонстрировать потенциальным работодателям свои умения и навыки. Такие уникальные возможности дает «Геовызов» будущим геологам.