Участники «Геовызова» побывали на уникальных геологических объектах Башкирии

Накануне участники II Международного геологического чемпионата «Геовызов», проходящего в эти дни в Башкирии, посетили уникальные геологические объекты республики – шиханы Юрактау, Торатау, Куштау и карьер Шахтау.

Напомним, что в нынешнем чемпионате участвуют в общей сложности 250 студентов геологических специальностей из российских регионов и 10 стран мира. Они не только оценили красоту шиханов Башкирии, но и их уникальность с профессиональной, геологической точки зрения.

«Шиханы Куштау, Торатау и Юрактау – это уникальные геологические образования, которые имеют глобальное значение как в научном, так и в культурном плане. Объекты являются частью одной из крупнейших древних рифовых систем на планете, которая прослеживается от Каспийского моря до тундры на Новой земле. Однако только на Южном Урале эта рифовая система доступна для наблюдения в хорошо обнаженных природных выходах, поскольку фрагмент раннепермского погребенного шельфа с рифовыми массивами был вынесен на поверхность тектоническими движениями в период неогена.

По данным геологических исследований, образование шиханов началось около 320 млн лет назад, когда на территории современной Башкирии было море. Формирование шиханов происходило на протяжении 40-50 млн лет. Раннепермские рифовые постройки известны в ряде регионов планеты, но нигде более они не представлены столь эффектной системой и доступны для изучения. Поэтому естественные геологические разрезы стерлитамакских шиханов вошли в мировую научную литературу и отражены в Международной стратиграфической шкале.

Шиханы имеют колоссальное значение с точки зрения сохранения биоразнообразия, учитывая, что на столь небольшой площади каждой горы встречается почти четверть флоры всей Башкирии», – прокомментировал руководитель УФИЦ РАН Василий Мартыненко.