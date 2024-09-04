Социальные практики Башкирии высоко оценили на Демографическом форуме ПФО

Актуальные вопросы демографии обсудили представители органов власти, экспертного сообщества, общественности на Демографическом форуме Приволжского федерального округа в Самаре. В форуме приняла участие делегация Башкортостана под руководством первого заместителя премьер-министрам правительства РБ Урала Кильсенбаева.

Как сообщает пресс-служба правительства, ответы на демографические вызовы эксперты искали на трех дискуссионных площадках: «Сельская семья: как повысить рождаемость на селе», «Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными», «Поддержка многодетности и укрепление семейных ценностей во всех возрастах».

Башкортостан представил свои наработки по развитию корпоративной семейной и демографической политики, концепции «Открытый роддом и заботливая женская консультация», по совершенствованию инфраструктуры семейных учреждений, которые были положительно отмечены.

Как отметил Урал Кильсенбаев, в республике государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства была и остается одним из главных приоритетов социальной политики. По решению Главы Башкортостана Радия Хабирова ежегодно увеличивается объем денежных средств, предоставляемых на меры социальной поддержки семьям. Более 20 мер в республике предусмотрено для многодетных семей. На эти цели за прошлый год направлено порядка 3 млрд рублей.

На дискуссионной площадке «Условия жизни для семей с детьми: как сделать их комфортными и доступными» министр семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленара Иванова. Министр подчеркнула, что особое внимание уделяется расширению участия в семейной политике коммерческого сектора.

– На Семейном портале Башкортостана – специально созданном информационном ресурсе для семей – есть и постоянно пополняется интерактивная карта организаций, предоставляющих скидки и акции для семей с детьми. На сегодня она содержит сведения почти о тысяче таких организаций, - рассказала министр.

Также Ленара Иванова предложила меры по стимулированию интереса бизнеса к реализации политики социальной ответственности, направленной на достижение демографических задач.

– Такой интерес может быть связан с имиджевыми и репутационными преимуществами, которые, в свою очередь, влияют на рост инвестиционной привлекательности организации. Для этого предлагаем создать рейтинг компаний с наилучшими условиями по реализации просемейной корпоративной политики, премировать такие компании, - озвучила спикер.

Участникам форума также представили республиканскую систему поощрения родителей, внесших значительный вклад в области воспитания детей, государственными наградами Республики Башкортостан: медалью «Материнская слава» и «Родительская доблесть», а также общественной наградой «Отцовская доблесть». Практику признания заслуг отцов, воспитывающих детей и создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, участники форума признали одной из самых достойных масштабирования ярких практик.

Центральным событием форума стала пленарная сессия, где выступил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что основная задача — увеличение рождаемости. Для этого будут пересмотрены управленческие решения, поскольку число женщин репродуктивного возраста снижается. Антон Котяков напомнил, что по решению Президента России программу материнского капитала продлили до 2030 года, а начиная с 2023 года материнский капитал ежегодно индексируют на уровень фактической инфляции предыдущего финансового года. Также упростили процедуру его получения. До 2030 года продлили программу субсидирования 450 тыс. рублей по ипотечным программам для семей, в которых рождается третий ребенок.

Антон Котяков назвал и нововведения, касающиеся работающих родителей. Среди них увеличение максимального размера пособия по беременности и родам до 565 тыс. рублей, выплата пособия до достижения ребенком 1,5 лет независимо от выхода на работу, семейный налоговый вычет по ставке 6% для отдельных категорий работающих родителей.

Предложения, озвученные субъектами-участниками в ходе Демографического форума ПФО, будут использованы в разработке стратегии социально-демографической политики России на период до 2036 года.