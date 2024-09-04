Школьникам Башкирии рассказали о новом интеллектуальном квесте

Напомним, медийный коннект-клуб «Профи» — социальный проект центра креативных технологий «Медиапрофи» и информационного агентства «Башинформ». Проект для журналистов республики реализуется благодаря средствам Фонда грантов Главы Башкирии при поддержке Фонда грантов Главы РБ.

Гранты Главы Республики Башкортостан, направленные на развитие гражданского общества в регионе, учреждены указом Радия Хабирова в 2019 году.

«У нас хорошо выстроена система грантовой поддержки. За последние пять лет институты гражданского общества получили такую поддержку почти на 1,5 млрд рублей. Наш некоммерческий сектор активно участвуют в конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана и Фонда президентских грантов», – отметил Радий Хабиров.

Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно здесь.