Школьникам Башкирии рассказали о новом интеллектуальном квесте

В медийном коннект-клубе «Профи» на площадке «Башинформа» состоялась пресс-конференция, посвященная старту этнографической игры для школьников «Малая родина – большая страна». Проект касается детей со всей республики.
Кроме пришедших на пресс-конференцию журналистов республиканских и федеральных изданий, в режиме онлайн в ней приняли участие более 30 представителей СМИ городских и районных изданий Башкирии. Благодаря работе медийного коннект-клуба «Профи», они также смогли задать свои вопросы спикерам.
Напомним, медийный коннект-клуб «Профи» — социальный проект центра креативных технологий «Медиапрофи» и информационного агентства «Башинформ». Проект для журналистов республики реализуется благодаря средствам Фонда грантов Главы Башкирии при поддержке Фонда грантов Главы РБ.
Гранты Главы Республики Башкортостан, направленные на развитие гражданского общества в регионе, учреждены указом Радия Хабирова в 2019 году.
«У нас хорошо выстроена система грантовой поддержки. За последние пять лет институты гражданского общества получили такую поддержку почти на 1,5 млрд рублей. Наш некоммерческий сектор активно участвуют в конкурсах Фонда грантов Главы Башкортостана и Фонда президентских грантов», – отметил Радий Хабиров.
Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно здесь.