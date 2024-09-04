Поездка в Москву и новые впечатления: школьников из Башкирии приглашают к участию в игре

К участию приглашаются школьные команды из 8 человек. Очная игра пройдет в Уфе, а ее победители поедут в Москву на суперфинал.

По замыслу организаторов, «Малая родина – Большая страна» – это «фактически антиолимпиада». В отличие от традиционных соревнований, которые акцентируют внимание на академических достижениях, «Малая родина – Большая страна» – в первую очередь – игра и ориентирована на более широкий круг детей, включая тех, кто не всегда участвует в олимпиадах.

История Элины из лицея №52, участницы одной из команд, победившей в прошлом сезоне, наглядно иллюстрирует широкие возможности игры. Перейдя накануне в новый класс, Элина получила приглашение принять в ней участие случайно. Как рассказывает школьница, это принесло ей гораздо больше, чем просто возможность проверить знания и побывать в столице. Участие в олимпиаде помогло познакомиться с новыми одноклассниками и рассказать о себе в неформальной обстановке, освоиться в новом коллективе – бесценный опыт, который всегда пригодится в будущем.

Как рассказала организатор Большой этнографической игры Венера Биккузина, новый сезон игры пройдет осенью 2024 года, с сентября по ноябрь. Регистрация продлится до 24 сентября. В отборочном онлайн-этапе примут участие 4400 школьников 8-10 классов школ Республики Башкортостан. Зарегистрироваться можно на сайте. 440 финалистов приедут на финал в Уфу, а победители – на суперфинал в Москву, где сыграют с ребятами из Воронежской и Свердловской области и из Москвы.