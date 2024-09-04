Поездка в Москву и новые впечатления: школьников из Башкирии приглашают к участию в игре

К участию приглашаются школьные команды из 8 человек. Очная игра пройдет в Уфе, а ее победители поедут в Москву на суперфинал.
По замыслу организаторов, «Малая родина – Большая страна» – это «фактически антиолимпиада». В отличие от традиционных соревнований, которые акцентируют внимание на академических достижениях, «Малая родина – Большая страна» – в первую очередь – игра и ориентирована на более широкий круг детей, включая тех, кто не всегда участвует в олимпиадах.
История Элины из лицея №52, участницы одной из команд, победившей в прошлом сезоне, наглядно иллюстрирует широкие возможности игры. Перейдя накануне в новый класс, Элина получила приглашение принять в ней участие случайно. Как рассказывает школьница, это принесло ей гораздо больше, чем просто возможность проверить знания и побывать в столице. Участие в олимпиаде помогло познакомиться с новыми одноклассниками и рассказать о себе в неформальной обстановке, освоиться в новом коллективе – бесценный опыт, который всегда пригодится в будущем.
Как рассказала организатор Большой этнографической игры Венера Биккузина, новый сезон игры пройдет осенью 2024 года, с сентября по ноябрь. Регистрация продлится до 24 сентября. В отборочном онлайн-этапе примут участие 4400 школьников 8-10 классов школ Республики Башкортостан. Зарегистрироваться можно на сайте. 440 финалистов приедут на финал в Уфу, а победители – на суперфинал в Москву, где сыграют с ребятами из Воронежской и Свердловской области и из Москвы.
Игра проходит в форматах заочного тестирования и очной квиз игры на знание истории, географии, культуры родного края и страны. Ранис Хасанов, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых», отметил, что цель игры «Малая родина – Большая страна» – усилить знания школьников о Республике Башкортостан и России, повысить интерес к изучению Родины, проявить себя и познакомиться с новыми людьми.
В 2023 году победители Большой этнографической игры «Малая родина – Большая страна» съездили в Москву. 40 школьников из МАОУ «Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш.», МАОУ «Лицей 52», Школа №104 им. М. Шаймуратова, МАОУ Школа № 88 г. Уфа, МБОУ Башкирский лицей №1 им. Зиганшина С.Ш. Учалы провели в столице 5 насыщенных дней.
«Я никогда не забуду эту поездку. Это было волшебно и великолепно. Я несколько раз был в Москве, но в таких местах, которые мы посещали, я ещё не был. Мы побывали: в Госдуме, оружейной палате, в Кремле, в представительстве Республики Башкортостан, в развлекательном парке остров мечты, в Москва-Сити и, конечно же, на грандиозной выставке регионов России на ВДНХ. Жили мы в очень хорошем отеле, каждый день были очень вкусные завтраки, обед и ужин. Каждый день было что-то новое и интересное. От этой поездки я зарядился энергией на весь год. За это я хочу поблагодарить наших организаторов, которые всё это сделали для нас. Это была одна из самых моих лучших поездок!» - написал Амир Терегулов из гимназии №39.
Всех финалистов и суперфиналистов-2024 ждет полная эмоционального накала игра, насыщенная культурная и экскурсионная программа. Обо всех новостях проекта можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/bashigra.
«Зачем надо участвовать в игре? Затем, что это – большой праздник для детей. Масса эмоций, призов, впечатлений, главное – поездка в Москву (бесплатная, само собой), а там – встречи с ребятами из других регионов. Учителям же – почет и уважение, что подготовили таких умных ребят», – говорит Венера Биккузина.
Проект реализуется по инициативе туроператора по международному въездному и внутреннему туризму «Тархан» при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение первых».