К Земле летит астероид

Сегодня, 4 сентября 2024 года, примерно в 19.36 по московскому времени на высоте 100 км над уровнем моря ожидается вхождение в атмосферу небольшого астероида под названием CAQTDL2 к востоку от Филиппин. Об этом сообщает портал new-science.ru.

Диаметр объекта, по оценкам, составляет от 0,8 до 2,1 метра, по текущим данным - 1,6 метра, и ожидается, что он полностью распадется при входе в атмосферу.

Ожидается, что он произведет яркий взрыв, видимый в районе предполагаемой точки падения, расположенной в нескольких сотнях километров к северу от Манилы.