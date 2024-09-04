Экс-главе госкоммолодежи Яне Гайдук продлили домашний арест

Экс-руководитель госкомитета по делам молодежи Яна Гайдук останется под домашним арестом еще на месяц. Меру пресечения Советский районный суд продлил до 9 октября, сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Напомним, Яну Гайдук обвиняют в превышении должностных полномочий при ремонте Дома молодёжи — «Йэшлек хауса». По данным Следкома Башкирии, в 2021 году Гайдук, в нарушение конкурсных процедур, а также норм о защите объектов культурного наследия, самостоятельно договорилась с подрядной организацией на проведение ремонта дома Костерина и Черникова на улице Пушкина. Используя свое должностное положение, принудила руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив к работе с подысканной ей подрядной организацией, формальному проведению конкурсных процедур, заключению договора и оплаты выполненных работ избранному подрядчику без фактической их проверки на сумму более 5,2 млн рублей, выделенных из бюджета республики. В итоге ремонт объекта культурного наследия проводился бесконтрольно, в отсутствие историко-культурной экспертизы и необходимых разрешений, а выполненные работы по результатам судебной экспертизы не соответствуют отраженным в договоре видам и объемам работ на общую сумму свыше 2,6 млн рублей, тем самым бюджету республики причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.

Между тем «РБК-Уфа» со ссылкой на адвоката бывшей чиновницы Ильмира Халикова сообщает, что она подала прошение уйти в зону СВО, но вопрос пока остается открытым.

«Моя подзащитная имеет несколько высших образований, владеет иностранными языками. И готова выполнять любую работу, в том числе связанную с боевыми задачами на передовой. Решение это осознанное на основе внутренних убеждений», — сказал Халиков.