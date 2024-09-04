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4 Сентября , 17:15

Бывший депутат из Башкирии опроверг информацию о дебоше в самолете

стоп-кадр телеграм-канала Mash
Фото: стоп-кадр телеграм-канала Mash

Как сообщает телеграм-канал Mash, якобы бывший депутат Госсобрания Башкортостана Наиль Багаутдинов устроил дебош в бизнес-классе самолёта, выполнявшего рейс Бодрум — Москва. По словам очевидцев, мужчина был навеселе, ходил по коридору, приставал к пассажирам и хвастался связями. Свое поведение он объяснил тем, что у него родилась внучка, поэтому душа просила продолжения банкета и на борту воздушного судна. Когда самолет приземлился, ситуацией занялись сотрудники транспортной полиции. Отмечается, что за мелкое хулиганство нарушителю правопорядка может грозить арест до 16 суток, либо штраф — 1000 рублей.

Журналисту «Башинформа» удалось дозвониться до Наиля Багаутдинова. В непродолжительном разговоре он все отрицал.

«Я думаю, что там кто-то бредит. Ничего не было (про возможный протокол — прим. ред.). Это просто бред какой-то. Да я и не летал самолетом последние три месяца», — сказал собеседник и бросил трубку.

Информагентство обратилось за информацией по данному инциденту в пресс-службу московской транспортной полиции, но оперативного ответа ведомство предоставить не смогло.

Автор:Дарья Субботина
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