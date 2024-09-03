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3 Сентября , 17:06

Журналисты Башкирии могут побороться за новую журналистскую премию

С 1 сентября в Башкортостане стартовал журналистский конкурс «Достоверность. Ответственность. Мужество». Предусмотрено 20 премий по 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

– Новая премия учреждена указом Главы республики Радия Хабирова. Во времена, когда роль верифицированных источников информации возросла стократно, когда СМИ поддерживают бойцов и словом, и делом, а некоторые становятся военкорами, это решение очень важно. Для журналистов такая премия – дополнительная мотивация. И, надеюсь, она привлечет в нашу сферу молодежь, – отметила и. о. руководителя агентства по печати и СМИ Башкортостана Елена Арямнова.

К участию приглашаются внештатные и штатные авторы, творческие работники, а также издатели и редакции региональных СМИ. За победу могут побороться как один автор, так и целый коллектив.

На суд жюри можно представить информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы, печатные, аудио- и аудиовизуальные сообщения, опубликованные в период с 1 января по 30 сентября 2024 года.

Номинаций – пять:
* «Достоверность»;
* «Ответственность»
* «Мужество»;
* «Поступок года»;
* «Чуткое сердце».

В каждой – по четыре категории:
* «Печатные средства массовой информации»;
* «Тележурналистика»;
* «Радиожурналистика»;
* «Сетевые издания».

Заявку можно подать до 1 октября 2024 года. О том, как это сделать и в каком формате предоставить материалы, – на официальном сайте агентства по печати РБ, в разделе «Действующие документы».

Автор:Лейла Аралбаева
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