Журналисты Башкирии могут побороться за новую журналистскую премию

С 1 сентября в Башкортостане стартовал журналистский конкурс «Достоверность. Ответственность. Мужество». Предусмотрено 20 премий по 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

– Новая премия учреждена указом Главы республики Радия Хабирова. Во времена, когда роль верифицированных источников информации возросла стократно, когда СМИ поддерживают бойцов и словом, и делом, а некоторые становятся военкорами, это решение очень важно. Для журналистов такая премия – дополнительная мотивация. И, надеюсь, она привлечет в нашу сферу молодежь, – отметила и. о. руководителя агентства по печати и СМИ Башкортостана Елена Арямнова.

К участию приглашаются внештатные и штатные авторы, творческие работники, а также издатели и редакции региональных СМИ. За победу могут побороться как один автор, так и целый коллектив.

На суд жюри можно представить информационные, аналитические, публицистические материалы, теле- и радиопрограммы, печатные, аудио- и аудиовизуальные сообщения, опубликованные в период с 1 января по 30 сентября 2024 года.

Номинаций – пять:

* «Достоверность»;

* «Ответственность»

* «Мужество»;

* «Поступок года»;

* «Чуткое сердце».

В каждой – по четыре категории:

* «Печатные средства массовой информации»;

* «Тележурналистика»;

* «Радиожурналистика»;

* «Сетевые издания».

Заявку можно подать до 1 октября 2024 года. О том, как это сделать и в каком формате предоставить материалы, – на официальном сайте агентства по печати РБ, в разделе «Действующие документы».