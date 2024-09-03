В IX Всероссийской GMP-конференции в Уфе приняли участие более 800 специалистов из 23 стран мира

На конференции в приветственном слове Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова отмечено, что сегодня фармацевтическая отрасль России – одно из самых прогрессивных направлений технологического развития страны, а непрерывное совершенствование фармацевтической системы качества и внедрение надлежащей производственной практики на российских предприятиях обеспечивают надежность отечественной продукции.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин привел важные показатели, касающиеся отечественной фармотрасли: общее число действующих производителей в нашей стране составляет 553, рост объема российского фармацевтического рынка с 2018 по 2023 год составил порядка 120%, а 2 из 3 реализуемых сегодня упаковок – это лекарства отечественного производства.

В последнее десятилетие производство лекарственных средств развивается стремительными темпами. Набирает обороты, например, производство высокотехнологичных лекарственных препаратов, препаратов крови и других лекарственных средств. Расширяется национальное производство активных фармацевтических субстанций. Строятся новые фармацевтические заводы, совершенствуются и увеличивают номенклатуру производственные комплексы действующих фармпредприятий. Об этом рассказал директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

В частности, в городе Уфа, которая принимала конференцию текущего года в год своего 450-летия, в декабре 2023 года компанией «Фармстандарт» было запущено производство препаратов фактора свертывания крови VIII для лечения гемофилии А. Это первое в стране крупносерийное производство фактора свертывания крови VIII. В этом году завод вышел на полную мощность, а в дальнейшем планируется расширение производства за счет строительства новых корпусов.

По словам генерального директора АО «Фармстандарт» Дмитрия Зайцева, такие масштабные инвестиции и успешное развитие возможны благодаря сочетанию нескольких факторов – возрастающая потребность граждан в высококачественных препаратах, растущие компетенции российских производителей, а также меры государственной поддержки, включая федеральные программы и национальные проекты.

В этом году в мероприятии очно и онлайн приняли участие представители 23 стран, а также ВОЗ. С докладами выступили представители Кубы, Индии, Мьянмы, Филиппин, Народной республики Бангладеш, Черногории, Египта, Нигерии, Алжира, Туниса, Уругвая, Эквадора, Перу, Китая, Индонезии, Узбекистана, Азербайджана и стран-членов ЕАЭС.

Организаторами конференции выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик», оператор – ЦКК «С-ГРУП».