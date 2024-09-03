В «Газпром трансгаз Уфа» подвели итоги летнего отдыха

Более 500 детей провели свои каникулы в детских лагерях «Спутник» (г. Салават) и «Родник» (г. Мелеуз), оздоровительных центрах «Энергетик» (Уфимский район, д. Лекаревка), «Росинка» (Краснокамский район, д. Раздолье) и детском оздоровительном комплексе «Сигнал», расположенном в Краснодарском крае.

Детский оздоровительный центр «Спутник» много лет является излюбленным местом отдыха детей, здесь их ждали пенные дискотеки, пижамные вечеринки, творческие конкурсы, спортивные соревнования и купания в бассейне.

В лагере «Родник» ребята укрепили свое здоровье, совместив оздоровление с активным, интеллектуальным и эмоционально насыщенным отдыхом. По окончании смены они получили дипломы «О прохождении курса по финансовой грамотности» от онлайн-академии «Управление Капиталом» при Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

Отдых в детских оздоровительных центрах «Энергетик» и «Росинка» запомнился детям интересными концертами, спортивными состязаниями, пионерскими кострами.

Море, солнце, яркие эмоции, новые впечатления – постоянные спутники отдыха в детском оздоровительном комплексе «Сигнал». Юные путешественники побывали на увлекательных экскурсиях, для них были организованы ежедневные концерты, игры, конкурсы.

Оздоровление детей во время летних каникул и организация их досуга – приоритетное направление социальной политики ООО «Газпром трансгаз Уфа». Ребята нашли новых друзей, получили массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения на весь учебный год.

Отдых по направлению «Мать и дитя» является одним из ключевых в летней оздоровительной кампании «Газпром трансгаз Уфа». По данному направлению отдыхающих приняли санатории «Газовик» (Республика Татарстан, п. Пустые Моркваши) и «Жемчужина моря» (Краснодарский край, с. Кабардинка).

Продолжается отдых работников по системе компенсации на санаторно-курортных объектах Группы Газпром. Курортные комплексы, расположенные на черноморском живописном побережье, «Молния Ямал» и санаторий им. М.В. Ломоносова традиционно востребованы у газотранспортников.