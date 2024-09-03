В Башкирии выплату при рождении ребенка получили свыше 16 тысяч семей

С начала 2024 года более 16 тысяч семей в Башкирии получили единовременное пособие при рождении ребенка, сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по РБ. Отмечается, что всего на эти цели учреждение направило свыше 447 млн рублей.

«Такое пособие выплачивается всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Данная мера поддержки предоставляется одному из родителей — маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие граждане. С начала года единовременное пособие получили более 12,1 тысячи работающих родителей и более 3,8 тыс. — неработающих. Пособие выплачивается с учетом районного коэффициента, в Башкортостане данная выплата с учетом индексации, произведенной с 1 февраля 2024 года, составляет 28 294,95 рублей», — отметили в Соцфонде РФ по РБ.

При этом срок, в течение которого необходимо обратиться за выплатой, составляет 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Напомним, с 1 сентября 2024 года школьники из многодетных семей, проживающие в городах республики, смогут воспользоваться бесплатным проездом автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом. Кроме того, уже с 1 июля многодетные семьи могут обратиться за компенсацией стоимости обучения детей, обучающихся по очной форме обучения на платной основе в колледжах республики. Размер такой компенсации равен 50% от стоимости обучения, но не более 30 000 руб. за учебный год.

«Укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты. За 10 лет число многодетных семей в республике увеличилось на четверть (27,4%) до 59 тысяч. По их числу мы — первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас (8,9 на тыс.) выше, чем в среднем по стране (8,7) и округу (8,2). Более 230 тыс. семей с детьми пользуются льготами. На выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка мы направили в этом году более 25 млрд рублей. В качестве новой меры поддержки начали компенсировать стоимость платного очного обучения в колледжах для 2,5 тыс. обучающихся из многодетных семей», — неоднократно отмечал Глава Башкирии Радий Хабиров.