Новости Башкортостана и Уфы
90
-1.19
99.26
-1.5
74.34
-2.94
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
3 Сентября , 17:26

В Башкирии выплату при рождении ребенка получили свыше 16 тысяч семей

С начала 2024 года более 16 тысяч семей в Башкирии получили единовременное пособие при рождении ребенка, сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда России по РБ. Отмечается, что всего на эти цели учреждение направило свыше 447 млн рублей.

«Такое пособие выплачивается всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Данная мера поддержки предоставляется одному из родителей — маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие граждане. С начала года единовременное пособие получили более 12,1 тысячи работающих родителей и более 3,8 тыс. — неработающих. Пособие выплачивается с учетом районного коэффициента, в Башкортостане данная выплата с учетом индексации, произведенной с 1 февраля 2024 года, составляет 28 294,95 рублей», — отметили в Соцфонде РФ по РБ.

При этом срок, в течение которого необходимо обратиться за выплатой, составляет 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Напомним, с 1 сентября 2024 года школьники из многодетных семей, проживающие в городах республики, смогут воспользоваться бесплатным проездом автомобильным транспортом (за исключением такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом. Кроме того, уже с 1 июля многодетные семьи могут обратиться за компенсацией стоимости обучения детей, обучающихся по очной форме обучения на платной основе в колледжах республики. Размер такой компенсации равен 50% от стоимости обучения, но не более 30 000 руб. за учебный год.

«Укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты. За 10 лет число многодетных семей в республике увеличилось на четверть (27,4%) до 59 тысяч. По их числу мы — первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас (8,9 на тыс.) выше, чем в среднем по стране (8,7) и округу (8,2). Более 230 тыс. семей с детьми пользуются льготами. На выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка мы направили в этом году более 25 млрд рублей. В качестве новой меры поддержки начали компенсировать стоимость платного очного обучения в колледжах для 2,5 тыс. обучающихся из многодетных семей», — неоднократно отмечал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Автор:Иван Вавилов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru