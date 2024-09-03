В Башкирии «поезда здоровья» выехали в 7 районов

В Башкирии на этой неделе медики в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» посетят населённые пункты семи районов. О работе выездных бригад врачей на оперативном совещании правительства в ЦУРе рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Поезда здоровья» приедут осмотреть жителей Уфимского, Салаватского, Давлекановского, Шаранского, Бирского, Зианчуринского и Хайбуллинского районов. Специалисты начали работать 2 сентября и завершат осмотр в этих муниципалитетах 6 сентября.

С 15 апреля по 30 августа 2024 года выездные бригады медиков провели 153 882 осмотра в 300 населённых пунктах. Врачи провели порядка 40 тысяч рентген-обследований, выявили 3761 подозрение на заболевания. Как сказал Айрат Рахматуллин, на первом месте болезни системы кровообращения, затем идут злокачественные образования и сахарный диабет. Все пациенты направлены на дополнительные обследования, сказал Айрат Рахматуллин.