Семья из Башкирии создает экологичные средства для уборки

Семья Ильясовых из Нефтекамска после соответствующего обучения начала создавать экологичную продукцию для стирки и уборки дома. Об этом рассказала бизнес-шериф Нефтекамска Лилия Петрова в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях.

Ильясовы активно делились своим опытом в социальных сетях, привлекая внимание к экологическим проблемам. Вскоре у них появились единомышленники.

Семья приняла участие в мероприятиях Недели предпринимательства, получив информационно-консультационную помощь. На «Предпринимательском часе» в Нефтекамске они презентовали свой проект и подали заявку на сертификацию через Центр «Мой бизнес». Отметим, что «Предпринимательский час» – удобный инструмент поддержки бизнеса, который реализуется в Башкирии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По итогам совещания Ильясовы подготовили бизнес-план на получение субсидии в рамках АСПК и заявку на вступление в проект «Продукт Башкортостана». Они продолжают развивать ассортимент выпускаемой продукции.