Новости Башкортостана и Уфы
90
-1.19
99.26
-1.5
74.34
-2.94
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
3 Сентября , 18:04
Идеи - в дело

Семья из Башкирии создает экологичные средства для уборки

группа для общения Радия Хабирова с бизнесом
Фото:группа для общения Радия Хабирова с бизнесом

Семья Ильясовых из Нефтекамска после соответствующего обучения начала создавать экологичную продукцию для стирки и уборки дома. Об этом рассказала бизнес-шериф Нефтекамска Лилия Петрова в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом в соцсетях.

Ильясовы активно делились своим опытом в социальных сетях, привлекая внимание к экологическим проблемам. Вскоре у них появились единомышленники.

Семья приняла участие в мероприятиях Недели предпринимательства, получив информационно-консультационную помощь. На «Предпринимательском часе» в Нефтекамске они презентовали свой проект и подали заявку на сертификацию через Центр «Мой бизнес». Отметим, что «Предпринимательский час» – удобный инструмент поддержки бизнеса, который реализуется в Башкирии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По итогам совещания Ильясовы подготовили бизнес-план на получение субсидии в рамках АСПК и заявку на вступление в проект «Продукт Башкортостана». Они продолжают развивать ассортимент выпускаемой продукции.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru