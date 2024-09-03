Мэр Уфы отметил, что юбилей столицы прошел без ЧП

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе отметил, что во время празднования 450-летия столицы республики горожане вели себя очень достойно.

«На всех площадках — ни одной драки, все очень культурно прошло. Настолько видно, что город внутренне „подрос“ и жители относятся очень аккуратно. Мусора было очень мало на всех площадках — не было такого, что после мероприятия все разбросано. Все площадки задействовали — и на севере, и на юге города, в парках были представления, в каждом районе что-то происходило», — пояснил Мавлиев.

Напомним, юбилей Уфы посетили 300 тысяч человек.