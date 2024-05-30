В Государственную думу внесен законопроект, который дает право бесплатного проезда по платным автодорогам транспортным средствам Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил. Авторами законопроекта стали председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сообщает пресс-служба Госдумы.

Сегодня такое право по закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» уже есть у целого ряда ведомств и оперативных служб: полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб.

«Однако задачи, которые решают Росгвардия, ФСБ и армия, не менее важны, особенно в условиях СВО. От скорости приезда их транспорта на место происшествия или выполнения боевой задачи впрямую зависят жизни людей», — отметил Александр Хинштейн.

По словам парламентария, с принятием поправок эта проблема «будет решена и коллеги из силовых ведомств смогут еще эффективнее выполнять поставленные задачи, беспрепятственно используя всю автомобильную дорожную сеть страны».

Ранее «Башинформ» сообщал, что президент РФ подписал ряд законов, касающихся поддержки участников СВО, детей и инвалидов.