В Башкирии по итогам I квартала 2024 года решением Главы республики без торгов предоставили 8 земельных участков в аренду под приоритетные инвестиционные проекты. Об этом сообщили в правительстве РБ.

Известно, что общая площадь территории составила почти 30 га. За аналогичный период прошлого года было выделено 4 участка на 6,3 га.

«Включение в перечень приоритетных инвестпроектов (ПИП) является одним из эффективных методов, способствующих привлечению инвесторов в регион. Этот метод обладает ключевым преимуществом — он повышает инвестиционную привлекательность региона, способствует созданию новых рабочих мест и развитию внутреннего производства, направленного на импортозамещение. В настоящее время процесс рассмотрения заявок и документооборота оптимизирован. На рассмотрение проекта предоставляется 30 дней и 30 дней — на предоставление земельного участка», — прокомментировала министр земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская.

Как отметила руководитель ведомства, всего в 2023 году предоставлено 54 земельных участка площадью 552,4 га в аренду без торгов. Статус приоритетного инвестпроекта также дает возможность компаниям получать льготы по налогам на прибыль и имущество, инвестиционные налоговые вычеты, субсидии из регионального бюджета и т. д.

«С 2022 года была введена специальная процедура для получения земельных участков для программы импортозамещения. Количество пользователей льготы увеличивается каждый год: с 15 земельных участков в 2022 году до 351 в 2023 году. К 20 мая 2024 года уже предоставлено 100 земельных участков», — добавили в ведомстве.

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