В праздничный день, 1 мая, в Уфе сотрудники госавтоинспекции поймали 12 нетрезвых водителей. Всего в столице республики зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в двух дорожных авариях пострадали 2 человека, 1 погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.
Также пресечено 363 нарушения Правил дорожного движения. Из них:
— 21 невыполнение требования уступить дорогу пешеходам;
— 58 нарушений применения правил ремней безопасности;
— 21 нарушение правил перевозки детей-пассажиров;
— 22 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.