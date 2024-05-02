В праздничный день, 1 мая, в Уфе сотрудники госавтоинспекции поймали 12 нетрезвых водителей. Всего в столице республики зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в двух дорожных авариях пострадали 2 человека, 1 погиб, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Также пресечено 363 нарушения Правил дорожного движения. Из них:

— 21 невыполнение требования уступить дорогу пешеходам;

— 58 нарушений применения правил ремней безопасности;

— 21 нарушение правил перевозки детей-пассажиров;

— 22 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

