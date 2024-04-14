На предстоящей неделе в Башкирию придет летнее тепло. По данным метеосайтов, с 15 по 18 апреля в дневные часы воздух в центральных районах республики будет прогреваться до 14-20 градусов тепла. В пятницу в Уфе ожидается +27°, а в выходные 20 и 21 апреля в регионе будет солнечно и до 23-26° тепла.
Такая практически летняя погода означает более раннее прохождение пиков весеннего паводка и начало посевных работ.
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