Названы самые популярные госуслуги в Башкирии

Начальник отдела развития государственных и муниципальных услуг и сервисов минцифры Башкирии Азамат Садыков озвучил самые популярные сервисы на портале Госуслуг, которыми пользуются жители республики.

По его данным, озвученным в прямом эфире программы «Салям» канала БСТ из ЦУР региона, наиболее востребованной является услуга записи к врачу. Как отметил эксперт, в базу регулярно добавляют новых врачей, контролируют возможность записаться и проверяют временные слоты.

Также в Топ-5 вошли сервисы по предоставлению субсидий на оплату ЖКХ, подбору работы, приему лесных деклараций и выплатам на детей.

Ранее ИА «Башинформ» подготовило лонгрид о том, как жителям Башкирии заплатить налоги, не выходя из дома.