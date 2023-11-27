Группа компаний «Садовое кольцо» начала выдачу ключей в последних корпусах ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне. Стать собственниками своих квартир смогут 426 семей из секций В и Г. Всего в жилом комплексе общей площадью 52 тыс. кв. м было более 900 дольщиков.

Это самый большой долгострой Республики Башкортостан, оставшийся после банкротства группы компаний «Госстрой». Дольщики ждали этого момента почти 10 лет, поскольку строительство комплекса началось еще в 2014 году. Однако из-за финансовых проблем девелопера объект был заморожен.

При активном содействии Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан к завершению этого масштабного долгостроя в рамках инвестконтракта приступила ГК «Садовое кольцо». В секциях А и Б ключи от квартир были переданы 515 собственникам уже в конце 2020 года.

ГК «Садовое кольцо» стала первой девелоперской компанией, с которой власти Республики Башкортостан договорились о реализации механизма «Масштабного инвестиционного проекта», чтобы в партнерстве достраивать «замороженные» дома.

Кроме ЖК «Белая река», федеральный девелопер достроил ЖК «Дом на Ленина» и ЖК «Эрмитаж-Горсовет», в общей сложности восстановив в правах более 1,9 тыс. покупателей квартир «Госстроя». На сегодня в Башкирии проблема обманутых дольщиков практически сведена к нулю.

«В рамках действующей договоренности с властями Республики Башкортостан ГК «Садовое Кольцо» завершила достройку жилых объектов «Госстроя». Последние собственники ЖК «Белая река» получают ключи, избавившись от статуса обманутых дольщиков», – сказал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.